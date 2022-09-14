ФТС зафиксировала 15-кратный рост импорта автомобилей из Казахстана в 2022 году

За период с января по август текущего года из Казахстана в Россию поступило более 6,5 тысячи автомобилей — это в 15 раз больше, чем за тот же период в прошлом году. В связи с возросшим уровнем импорта в Федеральной таможенной службе (ФТС) напомнили о необходимости соблюдать законные требования по ввозу автотехники.

В пресс-службе ведомства сообщили, что, несмотря на действие единого экономического пространства стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), машины из Казахстана могут выпускаться с особенностями — по пониженным и нулевым ставкам ввозных пошлин. «Такие транспортные средства являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС», — отметили в ФТС.

Согласно сообщению органа, чтобы избежать рисков, покупателям стоит запрашивать у продавца из Казахстана документы, которые подтверждают полную уплату пошлины. Там также добавили, что в ходе оформления сделки нужно учитывать, что «в объявлениях на продажу могут быть выставлены транспортные средства, которые не были ранее задекларированы и в отношении которых числится задолженность по уплате таможенных платежей, в том числе и в других государствах — членах ЕАЭС». Такие автомобили запрещено передавать кому бы то ни было.

Во вторник в Банке России заявили о возросшем спросе на поездки россиян за границу для покупки товаров, больше не представленных в стране. Между тем Таможенная служба превысила план по сборам за период с января по июль текущего года на 10,1 процента — платежи составили 3 триллиона 872,5 миллиона рублей.