Глава Еврокомиссии назвала сроки действия антироссийских санкций

Вадим Карасев

Глава ЕК пообещала продлить санкции против России, пока ее экономика «не будет разорвана»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки действия антироссийских санкций, пообещав продлевать их до тех пор, пока ее экономика «не будет разорвана». Цитату приводит ТАСС.

11 сентября сообщалось, что глава ЕК обсудила ужесточение антироссийских санкций против России с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обе стороны пообещали, что будут работать над энергетической безопасностью в Европе на фоне кризиса.