Инвалидам и пенсионерам хотят упростить возмещение платы за капремонт
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Инвалидам и пенсионерам хотят упростить возмещение платы за капремонт

Инвалидам и пенсионерам хотят упростить возмещение платы за капремонт

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров предложили освободить от сбора документов для получения компенсации платежей за капитальный ремонт. Такой законопроект депутатов Сергея Пахомова, Сергея Неверова и Павла Качкаева планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 14 сентября.

Если закон примут, получить возмещение за оплату капремонта льготным категориям граждан можно будет по принципу одного окна. «Организации, принимающие решения о назначении таких льгот, будут запрашивать справки самостоятельно», — ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Компенсацию платежей за капитальный ремонт в многоквартирных домах ввели в 2015 году. Ее устанавливают законом субъекта РФ. Может предусматриваться как частичное, так и полное освобождение от уплаты взносов за капремонт граждан определенных категорий, например инвалидов I и II групп или неработающих собственников жилья при достижении ими возраста 70 или 80 лет.

Введенная норма стала очень важным шагом и весьма действенной мерой в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения Российской Федерации, отмечается в пояснении к документу. Принятие законопроекта избавит пожилых людей и инвалидов от хождения по инстанциям и сбора документов для получения компенсации, ранее отмечали авторы инициативы.

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По материалам: pnp.ru

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