Используя нейросеть, фотограф показал, как бы выглядели знаменитости, если бы не покинули мир слишком рано
Турецкий юрист и фотограф Альпер Ешилташ вот уже 19 лет украшает мир своими фотографиями. Его печатали в книгах и журналах, его снимки выставлялись на реальных и виртуальных площадках. Но сегодня фотограф знакомит нас со своим новым проектом «Как ни в чем не бывало».
С помощью искусственного интеллекта Альпер представил, как могли бы выглядеть те или иные знаменитости, не случись с ними фатальные события, приведшие их к смерти.
Дженис Джоплин
Я бы хотел, чтобы она не искала в другой реальности то вдохновение, в котором так нуждалась
Джон Леннон
Жаль, что он оказался в Нью-Йорке в тот день.
Брюс Ли
Жаль, что он принял болеутоляющее в тот роковой день.
Фредди Меркьюри
Я хотел бы, чтобы у него не было той болезни.
Майкл Джексон
Я бы хотел, чтобы он не столкнулся с витилиго.
Хит Леджер
Я хотел бы, чтобы та роль не истощила его настолько.
Элвис Пресли
Я бы хотел, чтобы он больше внимания уделял своему здоровью, своему сердцу.
Тупак Шакур
Я бы хотел, чтобы его жизненный путь никогда не соприкасался с мафией.
Джими Хендрикс
Я бы хотел, чтобы он не искал вдохновение где-то за пределами сознания.
Курт Кобейн
Я бы хотел, чтобы он принял решение остаться.
А вот как другой художник увидел знаменитостей, слишком рано ушедших из этого мира.