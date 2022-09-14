Используя нейросеть, фотограф показал, как бы выглядели знаменитости, если бы не покинули мир слишком рано

Турецкий юрист и фотограф Альпер Ешилташ вот уже 19 лет украшает мир своими фотографиями. Его печатали в книгах и журналах, его снимки выставлялись на реальных и виртуальных площадках. Но сегодня фотограф знакомит нас со своим новым проектом «Как ни в чем не бывало».

С помощью искусственного интеллекта Альпер представил, как могли бы выглядеть те или иные знаменитости, не случись с ними фатальные события, приведшие их к смерти.

Дженис Джоплин

Я бы хотел, чтобы она не искала в другой реальности то вдохновение, в котором так нуждалась

Джон Леннон

Жаль, что он оказался в Нью-Йорке в тот день.

Брюс Ли

Жаль, что он принял болеутоляющее в тот роковой день.

Фредди Меркьюри

Я хотел бы, чтобы у него не было той болезни.

Майкл Джексон

Я бы хотел, чтобы он не столкнулся с витилиго.

Хит Леджер

Я хотел бы, чтобы та роль не истощила его настолько.

Элвис Пресли

Я бы хотел, чтобы он больше внимания уделял своему здоровью, своему сердцу.

Тупак Шакур

Я бы хотел, чтобы его жизненный путь никогда не соприкасался с мафией.

Джими Хендрикс

Я бы хотел, чтобы он не искал вдохновение где-то за пределами сознания.

Курт Кобейн

Я бы хотел, чтобы он принял решение остаться.

А вот как другой художник увидел знаменитостей, слишком рано ушедших из этого мира.