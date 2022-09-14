Используя нейросеть, фотограф показал, как бы выглядели знаменитости, если бы не покинули мир слишком рано
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Используя нейросеть, фотограф показал, как бы выглядели знаменитости, если бы не покинули мир слишком рано

Используя нейросеть, фотограф показал, как бы выглядели знаменитости, если бы не покинули мир слишком рано

Турецкий юрист и фотограф Альпер Ешилташ вот уже 19 лет украшает мир своими фотографиями. Его печатали в книгах и журналах, его снимки выставлялись на реальных и виртуальных площадках. Но сегодня фотограф знакомит нас со своим новым проектом «Как ни в чем не бывало».

С помощью искусственного интеллекта Альпер представил, как могли бы выглядеть те или иные знаменитости, не случись с ними фатальные события, приведшие их к смерти.

Дженис Джоплин

Я бы хотел, чтобы она не искала в другой реальности то вдохновение, в котором так нуждалась

Джон Леннон

Жаль, что он оказался в Нью-Йорке в тот день.

Брюс Ли

Жаль, что он принял болеутоляющее в тот роковой день.

Фредди Меркьюри

Я хотел бы, чтобы у него не было той болезни.

Майкл Джексон

Я бы хотел, чтобы он не столкнулся с витилиго.

Хит Леджер

Я хотел бы, чтобы та роль не истощила его настолько.

Элвис Пресли

Я бы хотел, чтобы он больше внимания уделял своему здоровью, своему сердцу.

Тупак Шакур

Я бы хотел, чтобы его жизненный путь никогда не соприкасался с мафией.

Джими Хендрикс

Я бы хотел, чтобы он не искал вдохновение где-то за пределами сознания.

Курт Кобейн

Я бы хотел, чтобы он принял решение остаться.

А вот как другой художник увидел знаменитостей, слишком рано ушедших из этого мира.

# Интересное
По материалам: twizz

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