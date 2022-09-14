Известная модель Лони Уилсон опустилась на самое дно: девушка бомжует, не моется и страдает (9 фото)

Вадим Карасев

В 2000-х Лони была популярной моделью и имела многомиллионные контракты. Ее бойфрендом был Джереми Джексон из "Спасателей Малибу". Но в итоге пара рассталась, А у Лони случился нервный срыв, который стоил ей карьеры, машины, квартиры. В 2018-м она отправилась восстанавливаться в медицинский центр, но в итоге сбежала из него и два года пропадала. Недавно ее нашли на улице: она бомжует, имеет короткую стрижку (чтобы не вспоминать себя красоткой), а также не моется неделями, это спасает от изнасилования.