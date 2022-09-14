Эксперимент по маркировке алкоголя расширили на Москву и Брянскую область
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Эксперимент по маркировке алкоголя расширили на Москву и Брянскую область

Эксперимент по маркировке алкоголя расширили на Москву и Брянскую область

Кабмин расширил эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя федеральными специальными марками. Такое постановление правительства от 6 сентября 2022 года № 1567 вступает в силу 14 сентября.

На сегодняшний день эксперимент уже проходит в Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте добровольно.

Иностранные спиртные напитки маркируют федеральными марками уже после ввоза в Россию, а не перед отправкой в нашу страну. Марки ставят на таможенных складах.


Теперь этот эксперимент расширили на Москву, Брянскую и Владимирскую области. По итогам проекта кабмин примет решение, следует ли вводить систему такой маркировки во всей России.

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По материалам: pnp.ru

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