Эвелина Блёданс нашла себе серьезного мужчину

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс похоже закрутила новый роман. Артистку на днях заметили в одном из ЗАГСов в Северной Осетии. Уже довольно давно в светской тусовке ходят слухи о том, что артистка вот-вот снова выйдет замуж. Говорили, что за ней ухаживает влиятельный бизнесмен, который помогает эффектной звезде воспитывать сына Семена от прошлого брака. Друзья Эвелины подтвердили, что она действительно находится в серьезных отношениях, но свадьбу влюбленные пока только планируют. Артистка прилетела на Кавказ не ради секретного торжества, а для того, чтобы сняться в новом проекте. Блёданс сыграет работницу ЗАГСа, которая по сюжету фильма «Как я встретил ее маму» режиссера Егора Сальникова должна будет провести церемонию для бандита Сафара и украденной невесты.Что касается реальной, а не киношной жизни, то журналистам пока не удалось узнать даже имя жениха Эвелины. Ей удается прятать любимого мужчину от папарацци уже больше года. «Эвелина уже достаточно давно в отношениях — год или даже больше. Но пара не спешит афишировать роман. Мужчина серьезный, надежный. Избранник подружился с маленьким Семой, участвует в жизни ребенка, помогает», — говорит подруга Блёданс «Стархиту». Напомним, что последний брак Эвелины с Александром Семиным рухнул в 2017 году. После разрыва с отцом её «солнечного» ребенка артистка долгое время не могла наладить личную жизнь. Помимо Семена, кстати, у Блёданс есть сын Николай от бизнесмена Дмитрия. Он редко видится со своей матерью, так как в основном живет с отцом в Израиле.