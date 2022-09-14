Юлианна Караулова назвала себя поющими трусами

Певица Юлианна Караулова высказалась о ссоре с Ольгой Бузовой. Артистка отправилась на интервью к Лере Кудрявцевой. Певица рассказала о личной жизни, о работе и пошутила про старый конфликт с Ольгой Бузовой. 17 сентября в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск шоу «Секрет на миллион». Гостем программы станет Юлианна Караулова. Исполнительница хита «Ты не такой» решилась на откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой. Они обсудят личную жизнь певицы, а также ее творческую карьеру. Например, Юлианна в свое время перестала работать с Максимом Фадеевым. «У нас не крепостное право, хочешь уходить — уходи», — сказала Караулова в эфире НТВ. Кроме того, певица не могла не вспомнить знаменитый «конфликт» с Ольгой Бузвоой, о котором уже несколько лет говорят не только поклонники, но и СМИ. В шутку исполнительница решила поддеть соперницу.«Я — поющие трусы, а вот Ольга Бузова певица настоящая», — говорит Юлианна. Речь идет об одной из музыкальных премий, на которой Караулова нечаянно перебила Ольгу — та несколько минут говорила о своей звездности, творческом пути и упоминала поклонников. Юлианне начали шептать, мол, эфир не безграничен и пришлось останавливать Бузову словами: «Спасибо, Оля». Такое поведение не оценили поклонники исполнительницы хита «Мало половин». Они набросились на Караулову в социальных сетях, начав писать оскорбительные комментарии и требуя справедливости. При этом сама Бузова восприняла эту историю спокойно и даже написала ей в социальных сетях. Историю подхватили СМИ, написав про «унижение» и «оскорбления» и несколько дней обсуждали во всех социальных сетях. Самим же певицам хватило мудрости не ссориться из-за этого и спокойно общаться дальше.