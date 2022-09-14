Юлия Барановская вместе с Гордоном снова появится на телеэкранах
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Юлия Барановская вместе с Гордоном снова появится на телеэкранах

Юлия Барановская вместе с Гордоном снова появится на телеэкранах
Ведущая Юлия Барановская  и Александр Гордон возобновили съемки в своем шоу. Юлия Барановская показала первые кадры из студии шоу «Мужское/Женское», съемки которого были поставлены на паузу еще в феврале. Полгода назад руководство Первого канала приостановило работу всей команды проекта. Эфирное время программы отдали под информационный режим работы главной кнопки страны. Сегодня был отснят первый пул новых выпусков шоу с Барановской, а значит зрители Первого канала скоро снова увидят любимых ведущих в эфире.
Барановская лично поделилась новостью о том, что вернулась на работу. Её соведущим остался Александр Гордон. Они подружились восемь лет назад, образовав прекрасный теледуэт. Одно время ведущие начали общаться так близко, что сплетники начали приписывать им тайный роман. Но Барановская много раз говорила о том, что Гордон является её хорошим другом и не более.
«Я с новостями - мы начали съёмки «Мужское/Женское» 💪❤️», — прокомментировала Юлия свой первый рабочий день после перерыва. Ранее, напомним, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объявил о переменах, которые ждут зрителей. Он сообщил, что развлекательный контент постепенно будет возвращаться в сетку вещания, но не назвал точные даты предстоящих премьер. Незадолго до этого СМИ сообщили, что к работе могут вернуться не все звезды канала: якобы шоу «Давай поженимся», например, было закрыто окончательно. Продюсеры официально опровергли эти слухи и сообщили, что решение о судьбе программы принято не было.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

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