Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
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Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперацииКадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации на УкраинеСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, которые желают принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в республике «большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой». Он поручил командирам составить списки желающих. «При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров, комментируя отход российских войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области, пообещал вернуть контроль над ними. По его словам, города «будут возвращены обратно», там уже находятся российские военные, а также готовы выехать еще 10 тысяч бойцов.

10 сентября представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков объяснил отступление Вооруженных сил России из Изюма и Балаклеи решением перегруппировать войска в этом районе.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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