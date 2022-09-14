Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные рецепты красоты
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Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные рецепты красоты

Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные рецепты красоты

Современная косметология предлагает массу методов и средств для борьбы с возрастными изменениями и продления молодости кожи. Но большинство из них стоят далеко недешево. А более бюджетные варианты не столь эффективны. К счастью, есть чудесная альтернатива — народные рецепты красоты. Они хороши тем, что с помощью обычных продуктов можно получить непревзойденный результат — продлить молодость и разгладить кожу.

Как с помощью обычных продуктов продлить молодость кожи

Как избавиться от морщин и кругов под глазами

Усталость и недосып часто проявляются темными кругами и мешками под глазами, что не красит ни одну женщину. Также огорчают мимические морщины вокруг глаз, которые все отчетливее проявляются с годами.

Наши прабабушки умели бороться с этими проблемами без всяких кремов и сывороток, а всего лишь с помощью народного средства — сока алоэ. Достаточно выдавить из листа немного жидкости и нанести перед сном на чистую кожу вокруг глаз.


Компресс для лица

Для того чтобы продлить молодость лица и вернуть упругость кожи, можно сделать компресс из лепестков розы (понадобится 3 столовые ложки) и кипяток. Розу иногда заменяют шиповником — это не принципиально. Настаивать жидкость нужно столько, сколько будет остывать кипяток, после чего смочить в настое салфетку, приложить к лицу (по овалу) и полежать 20 минут. Компресс можно делать три раза в неделю, после чего наносить увлажняющий крем.

Увлажнение кожи

Еще один рецепт красоты из обычных продуктов способен вернуть молодость и свежесть вашей коже. Возьмите 2 чайные ложки овсянки и смешайте с жирной сметаной и огуречной мякотью, тщательно смешайте ингредиенты.

Полученную маску нужно равномерно нанести на поверхность лица и оставить на 30 минут. После этого уберите остатки ватным диском и умойтесь простой водой. Такая увлажняющая маска особенно хороша осенью и зимой, когда погодные условия плохо сказываются на состоянии кожи.

Народный рецепт средства от воспалений

Предательски выскочивший прыщик можно попробовать прижечь чесночным соком. Только делать это нужно накануне, а не утром, ведь тогда красных пятен на коже не избежать.


Если же высыпания случаются регулярно, то вам понадобится календула. Сделайте из нее отвар и заморозьте его так, как вы замораживаете воду — кубиками. Протирать лицо ими нужно дважды в день. При желании ледяные кубики можно изготавливать практически из любой травы (мяты, ромашки, подорожника, лопуха и т.д.).

Скраб для тела

Чтобы сделать кожу более упругой, избавиться от целлюлитной корки, можно приготовить скраб по народному методу. Вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 2 столовые ложки молотого кофе;
  • стакан крупного сахара либо морской соли;
  • 10 капель масла виноградных косточек или же чайного дерева;
  • 2 капсулы витамина Е (их нужно выдавить в смесь).

Этот скраб должен храниться в прохладе не больше недели. А пользоваться им можно пару раз во время принятия душа, нанося на все тело и растирая.

Скраб для губ

Чтобы избавиться от сезонных корочек на губах, их не нужно кусать. Гораздо более полезно нанести скраб из меда, любого масла и соды. Массажировать губы нужно очень аккуратно, убирая остатки мокрым ватным диском. Сделав такую процедуру, станет гораздо проще подкрашивать губы. Они будут выглядеть молодо, свежо и привлекательно.

Средство для умывания


Средство из обычных продуктов, которое пригодится обладателям проблемной кожи, получается из простых овсяных хлопьев. Просто замочите горсть продукта в воде и подождите, пока они станут мягкими. После этого нанесите кашицу на лицу и шею, немного потрите. Процедуру нужно проводить ежедневно в течение 3 недель, и тогда высыпаний станет гораздо меньше.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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