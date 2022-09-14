Как знаки зодиака могут подключиться к источнику энергии в день осеннего равноденствия: прогноз Павла Глобы

Время осеннего равноденствия, когда день становится равен ночи, обладает особой энергетикой, которая способна оказать положительное влияние на жизнь людей. Осенью 2022 года это произойдет 23 сентября в 4 часа 03 минуты по московскому времени. Астролог Павел Глоба считает, что в это время открывается источник энергии, молодости и здоровья, к которому могут подключиться представители всех знаков зодиака и получить энергию жизни в чистом виде. Сделать это можно по-разному, в зависимости от расположения звезд в вашей натальной карте.

Овен





Овны относятся к тем знакам зодиака, которым удача сама идет в руки. В день осеннего равноденствия им нужно позаботиться только о том, чтобы обходить стороной конфликты и контролировать свои эмоции. Все остальное фортуна сделает за вас.

Телец





В этот день судьба будет подкидывать Тельцам испытания, но не следует их пугаться или переживать по этому поводу. Проявляйте смелость, уверенность в своих силах, твердо идите вперед, навстречу любым препятствиям. Ваш внутренний голос безошибочно подскажет, как действовать в той или иной ситуации.

Близнецы





Общительным и коммуникабельным Близнецам не придется выходить из своей зоны комфорта. Они могут выйти «в свет», участвовать в вечеринках, проводить время в кругу друзей. Их личный неиссякаемый источник энергии будет надежно подпитываться энергией этого дня.

Рак





Ракам пришла пора научиться нести ответственность за свою жизнь, поэтому не стоит в этот день прибегать к чьей-то помощи. Проведите его в уединении, поразмышляйте, попробуйте обратиться к Вселенной, чтобы она показала вам скрытые знаки и открыла великие тайны подключения к источнику молодости и здоровья.

Дева





Девы в этот период будут полностью погружены в свою профессиональную деятельность, и, возможно, даже забудут об этой дате. Но через работу, творчество и упорный труд они могут также быть подключены к этому сильнейшему источнику жизненной энергии. Главное, чтобы не мешали негативные мысли, связанные с происками конкурентов. Отпустите их хотя бы на это время.

Весы





Представителей этого знака ждут неожиданные сюрпризы. Будьте готовы, что ответ на вопрос, как подключиться к источнику энергии жизни, находится в одном из них. Не отказывайтесь ни от каких подарков, не пренебрегайте встречами и общением с родными или друзьями в этот день.

Скорпион





Жизнь будет проверять Скорпионов на прочность даже в день осеннего равноденствия. Оказавшись на распутье, старайтесь выбрать правильный путь. Откажитесь от любых негативных мыслей в адрес своих врагов и недоброжелателей — они могут стать серьезным препятствием для подключения к источнику жизненной энергии.

Стрелец





Стрельцам в дни осеннего равноденствия астролог рекомендует не сидеть дома, а продолжать активную жизнь, к которой они привыкли. Встречи, поездки, общение будут аккумулировать вашу внутреннюю энергию, соединяя ее с внешней, и добавят позитив в вашу жизнь.

Козерог





Козерогу рекомендуется на время отвлечься от своей работы и посвятить этот день отдыху и общению со своими близкими. Уютная домашняя атмосфера, семейный ужин и спокойная размеренная беседа за столом благоприятно отразятся на вашем самочувствии и дадут заряд положительной энергии.

Водолей





Водолею следует присмотреться к своему окружению и не допускать в свой внутренний мир посторонних людей. День весеннего равноденствия лучше провести в спокойной домашней обстановке, взяв тайм-аут в делах.

Рыбы





Рыбам следует запастись терпением и выдержкой, чтобы не оказаться в водовороте незапланированных событий. В вашем окружении могут появиться люди, стремящиеся помешать вашему успеху. Старайтесь их просто игнорировать. Медитация или позитивный настрой на отдых помогут подключиться к жизненному источнику энергии.