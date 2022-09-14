Какие продукты нельзя есть перед занятиями в спортзале

Перед походом в спортзал не стоит злоупотреблять жирными колбасами, сосисками, жареным мясом, бургерами. Также стоит отказаться от кофе, газировки и алкогольных напитков. Об этом россиянам напомнил врач-терапевт Тимур Асанов.

Он также отметил, что есть стоит за два часа до тренировки. «Лучше всего, если это будет легкий «перекус»: йогурт, банан, творог», — приводит его слова «Общественная служба новостей».

По словам эксперта в области фитнеса, тренера Виталия Фатеева, в некоторых случаях, когда форма спортсмена хорошая, перед занятиями спортом можно есть сладкое. Оно будет хорошим «топливом» для интенсивной тренировки.

«Такие белки, как говядина лучше оставить на прием после тренировки. А до тренировки лучше подойдут такие белки, как яичные, курица, индейка вместе с рисом», — дополнил он.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова отметила, что повышенный аппетит может свидетельствовать о болезни щитовидной железы, диабете, гастрите, булимии или хроническом стрессе. Если человеку хочется постоянно есть, стоит обратиться к врачу и при необходимости пройти медобследование, цитирует врача Infox.