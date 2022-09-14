Какую капусту засолить, чтобы долго хранилась и не горчила, как готовить правильно

Для того чтобы квашенная капуста хранилась длительное время, нужно знать, как правильно ее готовить. Известно, что такое блюдо насыщено калием, магнием и цинком. Есть в нем и витамин С, пектин, кальций. Указанные вещества предотвращают появление многих болезней ЖКТ, включая язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как выбрать капусту для закваски, чтобы она не горчила

Для получения вкусного и качественного блюда важно не просто знать секреты приготовления, но и правильно подобрать продукты, придерживаясь количества ингредиентов. К примеру, многие не в курсе, какая норма соли на килограмм продукта.

Если у вас рецепт без рассола, важно на один килограмм капусты выделить 20 грамм соли — это столовая ложка. Кроме того, стоит знать, что для рецепта подойдет лишь простая каменная соль. Йодированная и морская тут будут бесполезными.





Для закваски лучшим вариантом будут средние по спелости сорта. Если взять ранний, капуста выйдет слишком мягкой и не будет хрустеть. Более того, такое блюдо долго храниться не будет. А поздний вариант плохой тем, что продукт получит плохой аромат. Лучшим вариантом для засолки будет:

сплюснутая белокочанная капуста;

большие и плотные головки, которые не имеют никаких визуальных повреждений;

срез на кочерыжке должен быть светлого цвета, без пятен и гнили.

Как засолить капусту на зиму: рецепт

Готовое блюдо по данному рецепту выйдет хрустящим и вкусным. Оно легко готовится, нет никаких уникальных составляющих. Более того, не потребуется отжимать руками, ведь процесс закваски происходит прямо в банке. На три литра понадобится:

2 кг капусты;

2 морковки небольшого размера;

4 лавровых листочка;

черный или душистый перец горошком.

Для рассола:

1,5 л воды;

2 ст. ложки соли;

2 ст. ложки сахара.





Чтобы сделать рассол, в теплой воде нужно развести соль и сахар. Предварительно почистите капусту от плохих листов, разрежьте на четыре части и нарежьте ножом. Если у вас есть комбайн, не тратьте время – пусть все делает кухонная техника.

Морковь натрите. Кстати, с этим также отлично может справиться комбайн. Перемешайте оба продукта и поместите в чистую банку, слегка утрамбовывая. Между слоями киньте пару горошин перца и лавровый лист.

В банку добавьте рассол так, чтобы он покрыл капусту. В зависимости от того, насколько мелко вы ее нарезали, уйдет до полутора литров рассола. Банку закройте крышкой, но неплотно. Поставьте в глубокую емкость, ведь во время брожения из нее может выйти рассол.

Капуста будет готовиться трое суток. На протяжении этого времени важно смотреть за тем, чтобы верх не был без рассола, время от времени утрамбовывая ее. Нужно иногда протыкать содержимое банки до дна шпажкой.

Если на кухне тепло, капуста приготовится за двое суток. Но стоит знать, что высокая температура, как и низкая, отрицательно влияет на процесс заквашивания. Лучше всего держать банку в помещении, где средняя температура достигает +20 градусов.

Чем полезна квашенная капуста

Один из самых низкокалорийных продуктов отличается большой пользой:

клетчатка является отличной профилактикой запоров;

пробиотики способны улучшить работу кишечника и состояние микрофлоры, помочь пищеварению, хорошо влияют на работу нервных клеток;

железо заряжает организм энергией и силой;

витамины и минералы поддерживают кости в форме;

янтарная кислота помогает во время похмелья.





Несмотря на то, что квашенная капуста имеет огромную пользу, некоторым людям ее есть не стоит или хотя бы делать это с большой осторожностью. Для тех, у кого диагностирована язва, гастрит, почечная недостаточность и гипертония, капуста лучшим блюдом точно не будет.

Употребление любых продуктов должно быть в меру. Поэтому, если вы едите квашенную капусту каждый день, ограничьте себя небольшими порциями.