Китай сэкономил на российской нефти миллиарды долларов
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Китай сэкономил на российской нефти миллиарды долларов

Китай сэкономил на российской нефти миллиарды долларовReuters: Китай закупал российскую нефть со скидкой в 108 долларов за тонну

Пекину удалось сэкономить на закупках российской нефти три миллиарда долларов в период с апреля по июль за счет предоставления большой скидки со стороны Москвы, пишет Reuters.

По данным агентства, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай с мая по июль. Доля страны в китайском нефтяном импорте выросла до 19 процентов против 15 процентов годом ранее. И эта доля может увеличиться до более чем 20 процентов к концу года, отмечал в августе голландский банк ING.

При этом согласно расчетам Reuters, основанным на таможенных данных двух стран, за тонну российской нефти Китай платил порядка 708 долларов, тогда как стоимость одной тонны от других импортеров составляла 816 долларов в период с апреля по июль.

Reuters отмечает, что более дешевые российские энергоресурсы помогают ослабить инфляцию в Китае, которая выросла на фоне локдаунов из-за коронавируса. Россия же компенсирует убытки от сокращения поставок углеводородов в Евросоюз. Также близкие российско-китайские отношения способствуют увеличению использования юаней и рублей в торговле нефтью.

Предстоящая встреча председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина в Узбекистане, скорее всего, положительно скажется на торговле энергоресурсами между двумя странами, отмечает аналитик S&P Чжуэй Ван.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпинь впервые за два года покинет Китай для встречи с президентом Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября. Лидеры будут обсуждать ситуацию в глобальной политике, в том числе конфликт на Украине и между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы взаимовыгодной торговли.

5 сентября стало известно, что Китай выступил против введения потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада. Представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду, что G7 пересмотрят свое решение.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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