Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной перезапуск, теперь и на Xbox

Вадим Карасев





Издательство Bandai Namco анонсировало в рамках шоу, посвященного новым играм для Nintendo Switch, ремастер игры Tales of Symphonia. Проект Tales of Symphonia Remastered выйдет на Xbox, Playstation и Switch в начале 2023 года.

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Tales of Symphonia — это классическая японская ролевая игра, которая впервые вышла на GameCube в 2004 году, а в 2013 году она добралась до Playstation 3. Далее проект снова перевыпустили — в Steam игра появилась в 2016 году. Теперь же ее планируют в очередной раз обновить.

В новой версии Tales of Symphonia Remastered разработчики обещают не только улучшенную графику, но и «осовремененный геймплей».