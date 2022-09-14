Климов заявил о планах ЕС заняться «энергетическим мародерством» на Украине
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Климов заявил о планах ЕС заняться «энергетическим мародерством» на Украине

Климов заявил о планах ЕС заняться «энергетическим мародерством» на Украине

Европарламент начал свою очередную сессию 14 сентября в Париже с очередного украинского «пиара», пригласив на заседание супругу президента Украины Владимира Зеленского. При этом в Брюсселе не постеснялись заявить о том, что рассчитывают получать из Украины дешевую электроэнергию. Об этом «Парламентской газете» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он отметил, что на открытии сессии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала ряд русофобских заявлений, касающихся «необходимости победить Путина» и «спасти Украину». «За всей этой уже привычной для нас «шелухой обратил внимание на одну деталь. Помимо всего прочего на сессии говорилось о том, как можно получить из Украины дешевую электроэнергию. Что это означает на практике? То, что в ЕС решили окончательно разорить Украину», — подчеркнул Климов.

Сенатор отметил, что Евросоюз хочет импортировать электроэнергию из Украины так же, как до этого вывез к себе практически все зерно из этой страны. «Для меня нынешняя сессия Европарламента определяется одним словом — шабаш. Заявления, которые там делаются, относятся к какому-то театру абсурда. Но при этом там держат в уме — если можно дограбить Украину, то это надо сделать. Например, выкачать из нее электроэнергию. На мой взгляд, это чистой воды энергетическое мародерство», — заявил Андрей Климов.


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По материалам: pnp.ru

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