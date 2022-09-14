Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет проходить прощание, где смотреть трансляцию онлайн

Предстоящие похороны королевы Великобритании Елизаветы Второй вызывают широкий резонанс в обществе. Она ушла в мир иной на 97 году жизни 8 сентября 2022 года в замке Балморад. В Букингемском дворце рассказали детали о предстоящих похоронах.

Где похоронят Елизавету Вторую

Королева Великой Британии была всеобщей любимицей, причем не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Во всем мире ее уважали и любили. Сейчас, после ее смерти, ожидается большое скопление народа, который захочет попрощаться с монархом. Состоится прямая трансляция.

Ожидается, что похороны пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Для прощания гроб с телом перевезут на достаточно длинное расстояние – из Шотландии в Англию. Церемония назначена на 11:00 по местному времени, после чего гроб отправят на захоронение в Виндзор. Подробную информацию о порядке мероприятия и о том, кто будет на похоронах, обещают опубликовать ближе к дню похорон.





В среду, 14 сентября, гроб с Елизаветой привезут в Вестминстерский дворец в Лондоне. Известно, что ее похоронят рядом с супругом принцем Филиппом. Она смогла пережить его всего лишь на один год.

Прощание будет транслировать в прямом эфире ВВС. Английские средства массовой информации в это время будут трудиться в усиленном режиме. ВВС открыла систему оповещения в ЧС, которая была создана еще при «холодной войне», если вдруг будет атака на объекты инфраструктуры.

Как прощаются с королевой Елизаветой в Великобритании

Перед похоронами матери Карл Третий побывает в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Вместе с ним в поездку отправляется новый министр страны Лиз Трасс. Правительство заявило, что общий национальный траур будет длиться до похорон, после чего правящее семейство еще будет придерживаться траура на протяжении трех недель.





Спортивные и развлекательные мероприятия из-за кончины монарха были перенесены или отложены. Известно, что правительство не давало указания полностью все отменять, однако мероприятия, которые были намечены на 19 сентября, будут немного откорректированы.

После кончины Елизаветы корона была передана ее сыну Чарльзу. В субботу, 10 сентября, он был провозглашен королем Карлом Третьим Советом по престолонаследию. Документ, где официально отмечено восхождение короля на престол, подписан принцем Уильямом, королевой-консортом и премьер-министром.

В субботу, 10 сентября, во внутреннем дворе Сент-Джеймсского дворца прошла церемония, которую жители Великой Британии не наблюдали уже 70 лет. Была прочтена Основная прокламация. После этого королю на верность принесли присягу королевские гвардейцы. Церемония окончилась оружейным салютом.

Борис Джонсон рассказал о встрече с Елизаветой Второй

Бывший премьер-министр отметил, что королева была полностью уверена в своих словах и сосредоточена. Несмотря на плохое самочувствие, у нее было чувство долга. Сам Джонсон, отвечая на вопрос о том, как отреагировал на кончину королевы, отметил, что у него был странный излишек эмоций.





Последняя их встреча прошла в Балморале. Стоит напомнить, что королева скончалась 8 сентября. За несколько часов до кончины состояние ее здоровья резко ухудшилось. В то время Букингемский дворец обнародовал заявление, в котором было отмечено, что медики обеспокоены состоянием Елизаветы.

Семья королевы поспешила к ней. Умерла она в присутствии своих детей – Чарльза и Анны. Смерть монарха поменяла порядок очереди на британский престол. Супруга Чарльза стала королевой-консортом, а принц Уильям и Кейт Миддлтон — принцем и принцессой Уэльскими.