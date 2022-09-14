Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля по произведениям Уайльда

Вадим Карасев

Режиссер Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля «Идеальный муж»

Режиссер Константин Богомолов уберет «символы веры» из спектакля «Идеальный муж», который был создан по произведениям Оскара Уайльда. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Постановщик заявил, что из спектакля исчезнут моменты, связанные с «великими символами страдания и искупления». Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что постановка в нынешнем виде перестала совпадать с его мироощущением, и пожалел, что эта работа могла задеть верующих людей.

«Не крикливым и агрессивным активистам, а людям, для которых вера есть личный выбор и личный путь. Интеллигентным, умным, сложным, часто любящим современный театр и современную культуру, но испытывавшим личную, не афишируемую боль в моменты, когда на сцене крест становился предметом игры», — написал Богомолов.

В 2013 году полиция передала в Следственный комитет России 23 заявления с требованиями проверить законность постановки спектакля «Идеальный муж» в Московском художественном театре имени Чехова. Критики постановки требовали проверить ее на предмет оскорбления чувств верующих. Также с призывом о проведении проверки выступил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин, который назвал постановку «Идеального мужа» кощунственной.