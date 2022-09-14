КПРФ отреагировала на сообщения о письме Зюганова Путину по поводу Кадырова
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КПРФ отреагировала на сообщения о письме Зюганова Путину по поводу Кадырова

КПРФ отреагировала на сообщения о письме Зюганова Путину по поводу КадыроваВ КПРФ опровергли слухи, что Зюганов просил Путина не назначать Кадырова министром обороны

КПРФ опровергла появившиеся в СМИ сообщения, что председатель партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны. Об этом говорится на сайте партии.

Коммунисты хотят обратиться в Следственный комитет (СК РФ) для привлечения «провокаторов к ответственности». «Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты "Новые Известия"», — подчеркнули в КПРФ.

В материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи лидера КПРФ Зюганова, а для изготовления текста использовался фальшивый бланк Центрального Комитета партии. Кроме того, адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, не имеет никакого отношения к КПРФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отход российских войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области, пообещал вернуть контроль над ними. По его утверждению, города «будут возвращены обратно», там уже находятся российские военные, а также готовы выехать еще 10 тысяч бойцов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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