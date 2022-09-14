Ксения Бородина может обогатиться на своих курсах

Ведущая Ксения Бородина запускает свой новый онлайн-марафон. Телеведущая в ближайшие дни готовится запустить собственный онлайн-марафон по примеру ее близкой подруги Елены Блиновской. Звезда «Дома-2», пережившая два развода, решила, что уже является экспертом в этом вопросе и может советовать женщинам, как выйти из отношений с наименьшими потерями. Курс телеведущей называет «Если брак оказался браком» и участие в нем стоит от 6 до 8 тысяч рублей, в зависимости от тарифа. Некоторые знакомые Ксении, в частности, ее экс-бойфренд Михаил Терехин с сомнением отнеслись к ее новому бизнесу, однако подписчицы, похоже, доверяют знаменитости и готовы обеспечить ей баснословный доход – по оценкам экспертов, телеведущая планирует заработать на безутешных разведенках до 60 миллионов рублей.Как объяснил известный адвокат Андрей Алешкин, Ксения со всеми клиентами заключает договоры как индивидуальный предприниматель (ИП Омарова), а денежный оборот в этом случае не должен превышать тех самых 60 миллионов. Однако документ наполнен самыми разными нарушениями и «подводными камнями» и составлен так, чтобы защищать лишь интересы Бородиной. «В договоре используются нечеткие формулировки, детально не прописано, кто будет вести данный курс, в какие сроки, за какую цену и так далее. Еще один весомый минус — возможность исполнителя изменять условия в одностороннем порядке, не предупреждая клиентов. То есть оплачивая один продукт, вы по факту можете получить совсем другой. А вернуть деньги недовольным клиентам будет крайне сложно», — объяснил юрист в беседе с «КП».