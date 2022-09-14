Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин

Имя может напрямую влиять на характер своего владельца. Причины могут быть совершенно разными: карма, рискованное поведение или родовое проклятие. Поэтому мужчины с приведенными ниже именами могут быть в опасности.

Что означают имена Валентин и Егор

Мальчик с таинственным и мистическим именем Валентин с раннего детства понимает, что может слышать и видеть больше остальных. Со временем его сила только увеличивается и усиливается. Если Валентин сможет взять ее под контроль, он извлечет много пользы из своего таланта: сможет колдовать и подстраивать под себя все так, чтобы везде успевать.

Но все имеет свою цену. Как только Валентин начнет зазнаваться и отказываться от подношения высшим силам, он навлечет на себя беду. Духи не будут к нему милостивы, они сделают все, чтобы быстрее сжить мужчину с этого света.





Егор часто сам задумывается о том, что он умрет в самом рассвете сил, но не пугается этого, продолжая вести достаточно опасный образ жизни. Часто он оказывается в рискованных ситуациях, лезет в гущу событий, не думая ни о своем состоянии, ни о здоровье. Все это может подтолкнуть к ранней смерти.

Егор является эмоциональной натурой. Он терпеть не может скуку, поэтому все время пытается сделать что-то новое, чтобы разнообразить свою жизнь. Больше всего ему нравятся опасные виды спорта, хотя он и понимает, что рискует уйти из жизни в молодом возрасте. Он может и ночью по автостраде гонять на большой скорости, и пьяным в драку полезть. Если вовремя не одумается, ничего хорошего из этого не получится.

Почему имя Афанасий считается опасным

Рискует встретить смерть в молодом возрасте мужчина по имени Афанасий. Все оттого, что у него слишком тонкая психика и неумение противиться соблазнам. Именно такие мужчины чаще остальных становятся алкоголиками и подсаживаются на наркотики. Кроме того, они отличаются склонностью к беспорядочным половым связям. Часто Афанасию плевать, с кем и где проводить имя, в голове есть только стремление удовлетворить свои потребности.





Поэтому Афанасий самостоятельно приближает себя к ранней смерти. Алкоголь, наркотики и любовницы станут для него отрадой только на первое время. Но потом просто искалечат душу, что увеличивает риски скончаться преждевременно.

Какие мужские имена считаются опасными

Предки считали, что нельзя давать имя ребенку, которое уже носил кто-то из родственников, живущих ранее в том же доме. Древнее поверье гласит, что один из тех, у кого были одинаковые имена, мог скончаться, ведь у них был один ангел-хранитель на двоих.





Спустя некоторое время, когда христианство начало укрепляться на Руси, ушла традиция называть детей на языческий мотив. К примеру, нельзя было новорожденным давать имена в честь древних славянских божеств: Ярило, Велес, Мокошь. Во время крещения славянское имя заменяли христианским.

Имена в христианской Руси давали по святцам. Считалось, что человек, который получил имя мученика, может повторить его судьбу. Например, опасались называть Прокопием, Федором или Георгием. Однако традиция избегания таких имен в России была не сильно популярной.

Раньше старались не называть ребенка именем человека, который недавно умер в семье. Прежде всего, это относилось к тем людям, которые скончались преждевременно или насильственной смертью. Считалось, что дети могут повторить их судьбу. Особенно опасно было называть малыша на честь утопленника. Также старались не называть именами алкоголиков, наркоманов или людей, у которых были проблемы с головой.