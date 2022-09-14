Квартир в Алании уже не хватает на россиян

Вадим Карасев

Солнечная Алания всегда была излюбленным местом для отдыха среди россиян, и постепенно вместо номера в отеле многие стали приобретать собственное жилье, чтобы иметь возможность приезжать в любое время года и не тратить время на поиски съемной квартиры. Тем более, что на время своего отсутствия недвижимое имущество можно сдать в аренду и получать пассивный доход.

Однако с началом геополитических волнений и санкционных ограничений граждане РФ нацелились на поиски надежного актива для сохранения сбережений и более комфортной страны для проживания. Поскольку турецкая недвижимость обладает высокой ликвидностью, при этом стоит дешевле, чем в странах Евросоюза с аналогичным уровнем развития, выбор стал очевиден.

С весны этого года спрос на жилье в Турции настолько высокий, что предложений едва хватает на всех, а цены поползли вверх. Дабы покупатели могли купить квартиру в Алании или другом регионе республики по привлекательной цене, застройщики стали осваивать нетронутые территории. В молодых районах земли, пригодной для строительства, пока еще достаточно, соответственно жилье там пока доступнее.

Почему стоит поторопиться с покупкой недвижимости в Турции

Покупка турецкой недвижимости открывает новые возможности для иностранцев, в том числе и для россиян: от получения вида на жительства и гражданства до инвестиционной выгоды.

Если недвижимое имущество приобретается, чтобы получить ВНЖ, следует проверить на сайте Миграционной службы Турции, не попадают ли районы, где вы планируете купить квартиру, в список закрытых.

С 1 июля 2022 года список закрытых регионов для получения ВНЖ увеличился с 781 до 1169. Так, в Алании икамет не представляется возможным получить в Авсалларе, Каргыджаке, Кестеле и Махмутларе.

Впрочем, большинство районов Алании и других регионов остаются открытыми для иностранцев, которые планируют получить турецкий вид на жительство. Пока такая возможность есть, россиянам стоит поторопиться с покупкой жилья и обратить внимание на такие перспективные районы, как европеизированный Оба, спокойный Тосмур, развивающиеся Конаклы и Джикджилли и т. д.

Если ВНЖ рассматривается с перспективой на гражданство, необходимо соблюсти инвестиционный минимум, который составляет $75 000 – для крупных городов и $50 000 – для небольших. По прошествии 5-летнего проживания с икаметом вы можете оформить подданство Турции на общих основаниях.

Стоит отметить, что если стоимость недвижимости в Турции достигает $400 000, можно претендовать на быстрое оформление турецкого гражданства – в течение 4–6 месяцев. И если ВНЖ в закрытых районах не выдают, то получить турецкий паспорт можно.

Способ быстрого получения гражданства Турции особенно импонирует состоятельным россиянам, которые планируют заниматься бизнесом со странами Европы, ведь турецкий паспорт открывает ряд возможностей, включая оформление визы инвестора Е2 в США.

Между тем ажиотаж россиян на турецкие квартиры обусловлен не только стремлением получить ВНЖ и гражданство, но и инвестиционной выгодой. Учитывая тенденцию растущих цен на недвижимость, предприимчивые инвесторы активно скупают апартаменты для гарантированного приумножения капитала.

Недвижимость в Турции пользуется высоким спросом как со стороны покупателей, так и со стороны арендаторов. Это позволяет собственникам хорошо заработать на перепродаже имущества либо рассчитывать на стабильный доход от аренды. Доходность апартаментов при краткосрочной сдаче составляет 8–12%, при долгосрочной – 6–8%.

В плане спекулятивного заработка русских инвесторов особенно привлекают предложения от застройщиков. Если инвестировать в объект на стадии котлована, он обойдется практически по себестоимости строительства, а в случае перепродажи сразу после сдачи ЖК в эксплуатацию размер прибыли составит 30–40% от вложенной суммы.

Многие совмещают способы заработка, что позволяет увеличить выгодность вложений. Так, приобретая апартаменты на стадии заливки фундамента, инвестор экономит значительную сумму денег. Затем находит арендаторов и получает какое-то время доход от аренды. А через 3–5 лет перепродает с прибылью 200–300%. Только за последний год цены выросли в 2 раза и продолжают расти, поэтому с покупкой жилья стоит поторопиться, пока дома и квартиры не подорожали до запредельных высот.

Актуальные предложения от собственников и лучших турецких застройщиков вы можете посмотреть на сайте лицензированного агентства по продаже недвижимости в Турции Kinaci Group. Связавшись с менеджером, вы сможете получить для себя оптимальные условия покупки и заручиться юридической поддержкой на каждом этапе сделки купли-продажи.



