Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022

Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Астролог Лариса Андерсен поведала, чем лучше заниматься в такой период.   Луна в знаке зодиака Телец с 14:39 13-ого по 23 16:15 -ого (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ). ♉Когда Луна гостит у Тельца, мы становимся мягче и нежнее. Нас тянет ко всему прекрасному, мы хотим вкусно поесть, посмотреть что-то хорошее и красивое, выразить свою любовь близким. Повышается чувствительность к красоте и желание маленьких радостей. Люди становятся более спокойными, уравновешенными, обстоятельными, острожными и приземлёнными. Появляется желание навести уют и порядок, провести время дома, послушать музыку, заняться цветами. ✅ Многие дела можно выполнять в эти дни. Период в целом благоприятный, удачен для покупок и финансовых вложений. Время благоприятное для оформления финансовых сделок, ценных бумаг. Удачно для долгосрочных дел, денежных вложений, финансовых сделок, банковских операций, открытия счета, страхования, оформления соц. пакета, кредита, подачи кредитной заявки. Подходит для перехода на новую работу, для покупки недвижимости, переезда и путешествий. А также для общественных дел, проведения презентаций, праздников, дел связанных с модой, дизайном, искусством. Хорошо для творчества, украшения и благоустройства дома, или загородного участка. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами, а также с миром искусства. Это благоприятное время для приёма гостей, укрепления дружеских связей, культурного отдыха, для общения и семейных застолий. ❌ Плохой период для дел, от которых вы ждете быстрого результата. Так же нет большого желания тратить деньги. Вы можете стать более упрямыми и строптивыми. ❤️ Хороший период для романтических отношений и проявления чувств. В это время возрастает аппетит. Повышается чувствительность горла и эндокринной системы.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
VK расскажет школьникам о видеотехнологиях в "День IT-знаний"
VK расскажет школьникам о видеотехнологиях в "День
Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим лицом? Не жопа же!»
Беременная близнецами Юлия Ефременкова об отеках: «А что с моим
Куда пропала актриса Мария Кожевникова - Аллочка из "Универа"
Куда пропала актриса Мария Кожевникова - Аллочка из
Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
Настя Каменских засветила огромный живот
Настя Каменских засветила огромный живот
Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками
Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками
Иосиф Пригожин высказался о смерти на концерте Сергея Шнурова
Иосиф Пригожин высказался о смерти на концерте Сергея Шнурова
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года
Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные рецепты красоты
Как приготовить косметические средства из простых продуктов: народные
Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной перезапуск, теперь и на Xbox
Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной

Топ на сегодня

Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки
Лариса Андерсен рассказала, что ждать от луны в Раке 2022
Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев