Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022

Астролог Лариса Андерсен поведала, чем лучше заниматься в такой период. Луна в знаке зодиака Телец с 14:39 13-ого по 23 16:15 -ого (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ). ♉Когда Луна гостит у Тельца, мы становимся мягче и нежнее. Нас тянет ко всему прекрасному, мы хотим вкусно поесть, посмотреть что-то хорошее и красивое, выразить свою любовь близким. Повышается чувствительность к красоте и желание маленьких радостей. Люди становятся более спокойными, уравновешенными, обстоятельными, острожными и приземлёнными. Появляется желание навести уют и порядок, провести время дома, послушать музыку, заняться цветами. ✅ Многие дела можно выполнять в эти дни. Период в целом благоприятный, удачен для покупок и финансовых вложений. Время благоприятное для оформления финансовых сделок, ценных бумаг. Удачно для долгосрочных дел, денежных вложений, финансовых сделок, банковских операций, открытия счета, страхования, оформления соц. пакета, кредита, подачи кредитной заявки. Подходит для перехода на новую работу, для покупки недвижимости, переезда и путешествий. А также для общественных дел, проведения презентаций, праздников, дел связанных с модой, дизайном, искусством. Хорошо для творчества, украшения и благоустройства дома, или загородного участка. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами, а также с миром искусства. Это благоприятное время для приёма гостей, укрепления дружеских связей, культурного отдыха, для общения и семейных застолий. ❌ Плохой период для дел, от которых вы ждете быстрого результата. Так же нет большого желания тратить деньги. Вы можете стать более упрямыми и строптивыми. ❤️ Хороший период для романтических отношений и проявления чувств. В это время возрастает аппетит. Повышается чувствительность горла и эндокринной системы.