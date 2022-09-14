Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)

Вадим Карасев

После расставания с Камиллой Лео постоянно приписывают новые романы - например, с красоткой Марией. Теперь же журнал People выяснил, что ДиКаприо постоянно проводит время с супермоделю Диджи Хадид. Говорят, им очень интересно и хорошо общаются. Но получится ли что-то у этой пары. Ведь по меркам Леонардо ДиКаприо она уже "старая" - ей 27 лет. А девушек, старше 25 он уже давно не воспринимает всерьез.