Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
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Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"После расставания с Камиллой Лео постоянно приписывают новые романы - например, с красоткой Марией. Теперь же журнал People выяснил, что ДиКаприо постоянно проводит время с супермоделю Диджи Хадид. Говорят, им очень интересно и хорошо общаются. Но получится ли что-то у этой пары. Ведь по меркам Леонардо ДиКаприо она уже "старая" - ей 27 лет. А девушек, старше 25 он уже давно не воспринимает всерьез.


Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая"
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По материалам: триникси

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