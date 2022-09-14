Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине. Как присваивают себе титулы певицы
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Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине. Как присваивают себе титулы певицы

Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине. Как присваивают себе титулы певицы

Недавно Светлана Лобода высказалась о том, что была главной артисткой в России. Теперь к ней присоединилась и Ани Лорак, сделавшее не менее самоуверенное заявление.


Кстати, слова Светланы Лободы тут же опроверг Иосиф Пригожин. «Артистка номер один? Это она сама про себя так говорит? Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony. Лободу я там не встречал. У нас есть артисты, собирающие огромные стадионы: «Руки вверх!», Баста. Я не знаю, почему Лобода заявляет о своей исключительности. Как там ее песня называется — «Твои глаза»? Это уже сделала Аллегрова триста лет назад. А эти «исключительные» будто делают нам одолжение. Нам не надо таких одолжений», — выпалил продюсер.

Однако серьезная критика блондинки со стороны общественности не напугала Ани Лорак, которая тоже вскоре отправится в тур, только по Европе. Описание на сайте говорит само за себя. «Певица, покорившая мир. Ани Лорак — самая титулованная украинская певица. Обладательница 5 «золотых» и 2 «платиновых» альбомов, народная артистка Украины, участница песенного конкурса «Евровидение 2008», где заняла 2-е место, обладательница 5 «Золотых граммофонов». Это лишь малая часть музыкальных достижений Ани Лорак, она продолжает их приумножать, покоряя своим талантом страны на всех континентах земного шара», — хвалится команда исполнительницы.

Продюсер Леонид Дзюник высказывался, что на родине брюнетка не пользовалась той популярностью, о которой говорит сейчас. «Поведение Лорак мне совершенно непонятно. На Украине эта певица была никому не нужна. Когда она приехала на концерт в Одессу, ее ссаными тряпками оттуда гнали. А добрые русские люди ее приняли и дали возможность выступать. Почему же у нее сейчас язык в жопу затянуло?» — вопрошает он.

А сын Таисии Повалий отметил, что Лорак наряду с его звездной мамой уже давно не в фаворе у местной публики. «Напомню предысторию: 2004 год, наша семья бежит из Киева после угроза расправой из-за агитации за Януковича. 2014 год — снова выбирается пара артистов — Ани Лорак и Таисия Повалий, которые регулярно появляются на российском телевидении, и им присваивается почетное звание «Предатель Украины», — подчеркнул Денис.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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