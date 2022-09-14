Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года
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Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года

Лунный день сегодня 14 сентября 2022 года

О том, какой будет эта среда, и какое настроение у Луны, расскажут астрологи. Их рекомендации, отраженные в лунном календаре, станут отличным подспорьем для планирования и привлечения удачи в делах.


Сегодня нас ожидает довольно удачный день, однако астрологи предупреждают о высокой вероятности возникновения неожиданных вопросов, решить которые нужно незамедлительно. Такая тактика убережет от дальнейших промахов и избавит от дополнительной работы в будущем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от резкой смены планов и не торопиться.

Фаза Луны: 18 лунный день убывающее ночное светило проведет в созвездии Тельца. Эти сутки астрологи рекомендуют провести сдержанно, чтобы не допустить ошибок в работе и избежать конфликтов. День удачен для завершения текущей работы, а также для возобновления ранее отложенных дел.

Магнитные бури 14 сентября: на сегодня магнитных бурь не фиксируется.

Что принесет удачу сегодня


завершение текущей работы;
творчество;
укрепление иммунитета;
обучение.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
необдуманные решения;
начало новых проектов;
конфликты;
незапланированные траты;
покупка техники.

Домашние дела по лунному календарю


Влияние Тельца дарит отличную возможность привести в порядок свой дом и расставить все по местам. Сегодня астрологи рекомендуют заняться наведением не столько порядка, сколько уюта. Смена текстиля, новые аксессуары и небольшая перестановка помогут ощутить себя в безопасности и наслаждаться покоем в своем жилище. Главное — не переутомляться и заниматься той работой, что приносит удовольствие. В свободное время стоит заняться любимым хобби или прогуляется на свежем воздухе, если позволяет погода.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Для этой среды лучше всего подойдут насыщенные оттенки в одежде. Удачу принесут синие, темно-оранжевые, теплые коричневые и темно-зеленые цвета. Надевать мрачные расцветки не имеет смысла — настроение будет не самым лучшим, что не лучшим образом отразится на работоспособности.

Убывающая Луна понемногу снижает активность, и сегодня улучшить продуктивность помогут злотые украшения. В качестве талисманов стоит выбрать минералы по дате рождения. Они будут благотворно влиять на настроение и станут отличным стимулом для развития лучших черт характера.

Любовь и общение 14 сентября

Сегодня гармоничные отношения будут выстраиваться на взаимоуважении. Астрологи рекомендуют избегать острых тем и не спорить с близкими, чтобы исключить ссоры. Тем, кто хочет укрепить связь, стоит позаботиться о партнерах и не забывать о ранее данных обещаниях. Поиск отношений будет успешен, если не возлагать на новые знакомства больших надежд, чтобы не спугнуть своим напором потенциальных партнеров.

Финансы и работа в 18 лунный день

Сегодня лучше всего заниматься знакомыми делами, а также обращать внимание на работу, которая была приостановлена. В эту среду велика вероятность возникновения непредвиденных дел из прошлого, которым нужно уделить время. Финансовая сторона жизни должна быть полностью под контролем — в период ретроградного Меркурия не рекомендуется покупать ничего нового и дорогостоящего, а вот вкладываться в ремонт, возвращать одолженные средства и вкладывать в собственное развитие будет уместно.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Среда прекрасно проходит для умеренных физических нагрузок, способных снять стресс и поддержать организм в тонусе. Этот день пройдет на волне хорошего настроения, если не зацикливаться на грустных мыслях и начинать утро с улыбки. Избегать стоит и общения с негативно настроенными людьми, выбирая одиночную работу и общение с проверенными друзьями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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