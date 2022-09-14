Майданов рассказал о планах по созданию кинокластера на освобожденных территориях

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Денис Майданов подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив для организации кинематографического кластера «Донбасс». Об этом он сообщил 14 сентября на заседании комитета.

Депутат подчеркнул, что поддержка Фонда потребуется для получения средств на приобретение соответствующего оборудования. «Прежде всего это будет связано с идеологией, созданием фильмов, вовлечением молодежи. Люди работают на коленке, а перспектива у них большая», — пояснил Майданов.

По его словам, одной из важнейших задач будет сплочение музыкантов и артистов Донбасса. Планируется работа с кино- и телестудиями, чтобы удовлетворить местные запросы. «Еще будем плотно работать с Луганской государственной академией культуры и искусств имени Матусовского, и планируется фестиваль патриотического кино «Стальная Роза», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что прорабатывается вопрос о том, чтобы у кинокластера «Донбасс» появилась своя материальная база, включая здания, помещения для съемок. Помимо этого, ведутся переговоры со специалистами по компьютерной графике для обучения.

«Мы работаем над тем, чтобы получить для «Донбасса» целый театр», — заключил Майданов.