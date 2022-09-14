Макс Барских переобулся, чем вызвал гнев украинцев

Певец Макс Барских снова изменил своим фанатам. Украинский певец Николай Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, объявил о новом этапе свой творческой жизни. 32-летний артист теперь будет выступать под именем Mick Sunday. Исполнитель хита «Туманы» придумал себе новое имя. Теперь он называет себя Mick Sunday. Такой псевдоним певец взял для выхода на американский рынок. Уроженец Херсона также анонсировал выход англоязычного альбома. По его словам, он работал над ним еще с прошлого года. «Чувствую, что именно сейчас настало время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday — музыка на английском языке», — сообщил Макс Барских.Обладатель различных российских музыкальных наград признался, что нынешний этап жизни для него очень сложный. По словам исполнителя, его спасает лишь творчество. «Создание новых песен помогало мне двигаться дальше и вывело меня из депрессии. Чем труднее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня», — заверил артист. Макс презентовал песню и клип I Feel Good. Однако многих украинцев они возмутили. Пользователи обрушили на исполнителя шквал негативных комментариев. «Сначала Макс пел на русском, потом выпустил две песни под шумок на украинском языке, потому что так надо, и теперь на английском. Запал к украинской песне закончился», «Слишком вульгарно. Сейчас это неуместно! И этот клип ужасен!», «Макс или Mick... Тебя понесло непонятно куда. Такое творчество сейчас совсем не ко времени!», «Правильно, погрустил и хватит. Время плясать на камеру. Переобуватель уровня бога», — пишут фолловеры.