Максим Галкин думает только о деньгах, заявил Шахназаров

Артист Максим Галкин сейчас гастролирует за рубежом. Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что разговаривал с близкими юмориста Максима Галкина. «Я вспоминаю первые ролики Максима Галкина. Меня что удивило в этих роликах. Он говорил: «У меня отменились концерты там, у меня отменились концерты сям. Я потерял контракты там», сказал Михаил Шахназаров.Как отметил Шахназаров, он поговорил с близкими Галкина. «А мне люди звонят, которые его знают. Они были вхожи к нему и говорят: «Мы в шоке, что слышим». Думает только о деньгах», — заметил Шахназаров. Напомним, что Максим Галкин выступает с гастролями по всему миру. Он сделал несколько крайне противоречивых заявлений о ситуации в мире.