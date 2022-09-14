Максим Галкин думает только о деньгах, заявил Шахназаров
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Максим Галкин думает только о деньгах, заявил Шахназаров

Максим Галкин думает только о деньгах, заявил Шахназаров
Артист Максим Галкин сейчас гастролирует за рубежом. Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что разговаривал с близкими юмориста Максима Галкина. «Я вспоминаю первые ролики Максима Галкина. Меня что удивило в этих роликах. Он говорил: «У меня отменились концерты там, у меня отменились концерты сям. Я потерял контракты там», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, он поговорил с близкими Галкина. «А мне люди звонят, которые его знают. Они были вхожи к нему и говорят: «Мы в шоке, что слышим». Думает только о деньгах», — заметил Шахназаров. Напомним, что Максим Галкин выступает с гастролями по всему миру. Он сделал несколько крайне противоречивых заявлений о ситуации в мире.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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