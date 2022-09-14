Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
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Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней

Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
Актриса Мирослава Карпович прокомментировала слухи о себе. Артистка в «Телеграме» отреагировала на сплетни вокруг своей персоны. «Для того, чтобы исказить первоначальную природу человеку, достаточно зацепки и пары злых языков. Как снежный ком, недостоверные факты обрастают подробностями и вырастают в чудовищные образы», сказала Мирослава Карпович.
Далее Карпович вспомнила случай с писателем Николаем Гоголем. Однажды он упал, выходя из ресторана. На следующий день весь Петербург шептался якобы писатель напился в хлам и пел похабные песни, приставая к женщинам. «Пишите о тех, кто в этом нуждается. Благодарю. Как рождаются легенды. Читайте лучше книжки», — заметила Карпович, обращаясь, видимо, к журналистам. Ранее стало известно, что Карпович не выйдет на сцену с актером Павлом Прилучным в постановке «Косметика врага». Всему виной откровенные сцены в спектакле. Актер не так давно женился на актрисе Зепюр Брутян.
# Шоу-бизнес Карпович Мирослава
По материалам: z-aya

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