Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней

Актриса Мирослава Карпович прокомментировала слухи о себе. Артистка в «Телеграме» отреагировала на сплетни вокруг своей персоны. «Для того, чтобы исказить первоначальную природу человеку, достаточно зацепки и пары злых языков. Как снежный ком, недостоверные факты обрастают подробностями и вырастают в чудовищные образы», сказала Мирослава Карпович.Далее Карпович вспомнила случай с писателем Николаем Гоголем. Однажды он упал, выходя из ресторана. На следующий день весь Петербург шептался якобы писатель напился в хлам и пел похабные песни, приставая к женщинам. «Пишите о тех, кто в этом нуждается. Благодарю. Как рождаются легенды. Читайте лучше книжки», — заметила Карпович, обращаясь, видимо, к журналистам. Ранее стало известно, что Карпович не выйдет на сцену с актером Павлом Прилучным в постановке «Косметика врага». Всему виной откровенные сцены в спектакле. Актер не так давно женился на актрисе Зепюр Брутян.