Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
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Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков

Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынковМишустин заявил о сохранении рисков изгнания России с привычных рынков

Риски России от действия западных санкций, нацеленных на изгнание с привычных рынков, сохраняются, их следует учитывать в бюджете. Об этом на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, Западу не удалось исключить Россию из глобальной экономики, но отказываться от своих планов он не собирается, поэтому соответствующие риски сохраняются. «Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», — подчеркнул премьер.

Мишустин рассказал, что правительство продолжает работу по адаптации к новым условиям и структурной перестройке отечественной экономики, расширению связей с дружественными государствами, выстраиванию производственных цепочек внутри страны и повышению технологического суверенитета.

В средне- и долгосрочной перспективе, уверен глава правительства, такой путь выгоднее для России. Он открывает возможности для роста внутреннего производства, привлечения капиталов в Россию и укрепление научно-технологической базы. Какие последствия несет выбранное направление для перспективы ближайших трех лет, Мишустин не уточнил.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и газа, позволявшие сохранить профицитный бюджет, начали снижаться. По оценкам экспертов, в ближайший год свести его можно будет только при продаже нынешних объемов нефти по цене в районе 100 долларов за баррель. Если же нефтяное эмбарго Евросоюза окажется работающим, то продавать нефть надо будет по 108 долларов.

На прошлой неделе стало известно, что российские поставщики не смогли преодолеть угольное эмбарго Евросоюза за счет перенаправления топлива на другие рынки. Япония и Южная Корея от поставок отказались, а отправлять уголь в Индию и Китай мешают логистические проблемы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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