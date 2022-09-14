Многопользовательская игра Eville выйдет в подписке Game Pass в день релиза
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Многопользовательская игра Eville выйдет в подписке Game Pass в день релиза

Многопользовательская игра Eville выйдет в подписке Game Pass в день релиза


Разработчики игры Eville сообщили о планах выпустить проект на Xbox One и Xbox Series X | S, сразу после релиза добавив в Game Pass. Игра выходит 11 октября.

С анонсом Eville для приставок Xbox показали новый трейлер, который можно видеть ниже. В игре, которая является многопользовательской, необходимо убедить деревню, что вы не имеете отношения к произошедшему убийству. Можно сказать, что игра представляет собой некий аналог Мафии, ниже представлен ее трейлер.


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В один день с релизом на Xbox игра Eville появится и на PC.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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