На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам
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На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам

На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистамМинистр культуры Украины Ткаченко пригрозил лишением званий поддерживающим Россию артистам

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале

«Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», — пригрозил министр.

Накануне украинский певец Андрей Данилко, известный под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах с Украины: «Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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