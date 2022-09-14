Народные приметы и поверья на 15 сентября 2022 года, на праздник Мамонта-овчарника, Федота и Руфины, отличаются разнообразием. Желая узнать погоду на ближайшее время или следующий сезон, люди в старину наблюдали за природой и подмечали определенные закономерности. Так сформировались разные приметы, многие из которых дошли до наших дней.

Поверья и традиции на 15 сентября 2022 года

Мамонтий, который является покровителем овец и коз, за эту свою особенность получил прозвище «овчарник». Главной традицией дня было наводить порядок в технических помещениях, таких как сарай. Больше всего внимания уделяли местам, где содержится домашний скот.

Было принято вересковыми ветками окуривать помещение и обкладывать мхом, чтобы утеплить к зиме. Для крестьян овцы и козы имели большое значение, поэтому они переживали, чтобы те не болели, а 15 сентября молились за них Мамонтию.





Не принято было домашний скот в такой праздник выгонять на выпас: это считалось плохой приметой. Начиная с Дня Федота и Руфины, приступали к сбору урожая позднего картофеля и заканчивали сезонные полевые работы.

Народные приметы на 15 сентября 2022 года

Каким будет день на Мамонта-овчарника, такой будет осень. Если 15 сентября будет сухая и теплая погода, то ближайшие 3 месяца ожидаются ясными и не дождливыми. По алому закату определяли, что близятся морозы. Если в данный праздник пойдет дождь, то это предвестник сухой осени.





Узнать о непогоде можно по низко плывущим на небе облакам. Провал ожидает тех, кто решит начать делать что-то новое в такой день. Бывает, что 15 сентября идет снег, но в народе знают, что лежать он не будет и скоро растает. Радуются, когда на рассвете 15 сентября на траве видят много росы, поскольку это значит, что осень будет теплой и погожей.

Особенности 15 сентября 2022 года

Точно также о продолжительном Бабьем лете свидетельствует безветренная погода на Мамонта-овчарника. Опасно отправляться на рынок 15 сентября: есть риск, что продавец нахамит и испортит настроение. Важным обрядом этого дня было окуривание жилища ладаном: это было своеобразной защитой от всего плохого.

Миролюбивые, добрые и уравновешенные люди появляются на свет 15 сентября. Если до этого времени журавли еще не улетели на Юг, то холода начнутся не скоро. Щедрый урожай рябины к обильным дождям осенью. Сентябрь в старину считался хорошим месяцем, чтобы играть свадьбу. Молодоженам это сулило долгую и счастливую совместную жизнь.