Народные приметы: почему нельзя стричь самого себя, какой магической силой обладают волосы

Многие из нас слышали о том, что нельзя самому себя стричь. Существует древняя примета, но не все ее знают. Считается, что так можно навлечь на себя беду.

Можно ли стричь себе волосы

Наши предки были убеждены, что волосы обладают особой силой и магией. Поговаривали, что именно в них заключается здоровье, благополучие и радость человека. Существовало огромное количество примет о волосах и энергии, которая в них содержится. Некоторые до сих пор верят в то, что простая смена прически способна решительно повлиять на судьбу.

Большинство примет гласят о том, что человеку не нужно самому стричь свои волосы. И тому есть свои объяснения.





Считается, что, подстригая собственные волосы, человек меняет жизненный путь, вмешивается в ход дальнейших событий и привлекает в свою жизнь несчастья и горести. Доверять работу с волосами можно лишь хорошему человеку, профессионалу, иначе горя не избежать.

Самостоятельность в данном деле может обернуться проблемами с финансами. Считается, что не вовремя выполненная стрижка может сократить доходы. Вместе с изменениями имиджа могут прийти и изменения в финансовом плане – уйдут успех и денежная удача.

Самостоятельная стрижка может принести огромные проблемы со здоровьем, осложнить хронические болезни и вызвать новые. Поэтому часто тот, кто стрижет себя сам, чувствует усталость, слабость и жалуется на судьбу, не понимая, отчего именно так происходит.

Почему запрещено стричься самостоятельно

В соответствии с давним поверьем, отрезая себе прядь волос, человек отрезает пару лет своей жизни. Говорят, что так даже можно испортить свою красоту. Есть риск спугнуть свое счастье и обречь себя на одинокую жизнь.





На стрижку волос могут сильно повлиять день и время. Раньше не стригли волосы по вечерам и в воскресенье. Говорили, что все процедуры, сделанные в это время, могут обернуться серьезными скандалами в семье.

Хорошие волосы являются настоящим сосудом, который поддерживает положительную энергетику и притягивает везение, процветание и благополучие. А постричь самого себя – это отогнать удачу и счастье, привлечь беду.

Народные наблюдения ошибаются достаточно редко. Чтобы отогнать беды, даже если вы не сильно верите приметам и суевериям, стригите волосы только у специалистов. А вот, если вы таки успели сделать себе прическу, срочно исправляйте ситуацию, посетив проверенного мастера. Необязательно что-то серьезно менять – хотя бы подстригите кончики.

Как стричь волосы

При выборе мастера отдавайте предпочтение позитивному человеку. Он должен обязательно хорошо относиться к вам. Если в общении вы не испытываете комфорта, вам неудобно, лучше выбрать иного специалиста. Иначе он может отрицательно подействовать на энергетику.





Многие беременные женщины верят в приметы и опасаются делать стрижки в столь важный период. Беременность является особенным временем, ведь будущая мама накапливает энергию не только для себя, но и для ребенка. Поэтому нежелательно обрезать волосы. Так женщина остается без силы, делает слабым свое энергетическое поле.

Не стоит также стричь ребенка, которому не исполнился годик, чтобы не «отрезать» его жизненный успех. После первой стрижки локоны нужно положить в специальный мешочек. Говорят, что первые локоны имеют огромную силу, могут вылечить ребенка при болезни, если их приложить к больному месту.

Если вы хотите, чтобы волосы отрастали быстрее, стригитесь во время растущей Луны. А вот если хотите укрепить волосы, сделать их более густыми и здоровыми, стригитесь на убывающую Луну. Во время затмений (как лунных, так и солнечных) не стоит отправляться к мастеру, ведь стрижка может привести к болезни.