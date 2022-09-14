Настя Каменских засветила огромный живот

Певица Настя Каменских спровоцировала слухи о своей беременности. Артистка всегда могла похвастаться сочными формами и тонкой талией. Однако в последнее время артистка заметно прибавила в весе. Сегодня брюнетка опубликовала ролик, на котором виден округлившийся живот. На днях 35-летняя Настя Каменских устроила встречу с представителями своего фан-клуба. Артистка встретила поклонников с распростертыми объятиями, засветив заметно округлившийся живот. Многие уверены: звезда находится в положении, однако отрицает беременность. Певица предпочитает отшучиваться, мол, всегда могла похвастаться пышными формами, и последние 10 лет ей постоянно приписывают интересное положение.Тем не менее, фигура Каменских заметно изменилась. Звезда перестала будоражить подписчиков пляжными снимками в купальнике. Сейчас она все чаще появляется в одежде свободного кроя. «Почему-то я думаю, что Настя беременна. Это заметно по тому, как она двигается, не только из-за фигуры»; «Отъелась? Мне кажется у нее иная причина животика»; «Каменская просто огонь», — пишут пользователи Сети. Напомним, три года назад Каменских сыграла пышную свадьбу с давним партнером по сцене Потапом. Оказалось, что пара много лет встречалась тайно. Ведь музыкант был в браке с Ириной Горовой. Супруги растили сына Андрея. «Я стал сам себе неприятен, потому что скрывал свою женщину, — ранее говорил Потап. — Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: «Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу». Мы ведь несколько раз вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету».