Наталья Рудова рассказала, какой комплимент оттолкнет женщину

39-летняя актриса Наталья Рудова поделилась личными подробностями. Артистка обратилась к представителям противоположного пола. Актриса рассказала, какой комплимент, по ее мнению, звучит непристойно. Звезда сериала «Татьянин день» всегда находится в центре внимания мужчин. Наталья активно следит за собой. Артистка уже много лет занимается спортом, будь она дома или в фитнес-клубе. Теледива придерживается здорового питания, выбирает свежие полезные продукты. Всё это помогает ей держать себя в прекрасной форме. Тем не менее, Рудова бережет личную жизнь от публики. Наталья открыто высказывается на тему отношений. Так, она рассказала, в чем секрет хорошего комплимента. По мнению партнерши Дмитрия Нагиева в комедии «Свингеры», главное – не усердствовать с аспектами внешности девушки. Иначе комплимент мужчины обретает непристойный характер. ««Ты очень красивая». Этого будет достаточно. Если вы будете детализировать что-то ниже головы, это всегда звучит пошло. И отталкивает, меня точно. Сказать про красоту, максимум про глаза отдельно, и всё», — объяснила Наталья. Уроженка узбекского Пахтакора также призналась, что встретила свою первую любовь в Казахстане, городе Актау.Рудова снимается в новых проектах. Она поработала в сериале режиссера Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Партнерами Натальи в кадре стали Павел Прилучный, Виктория Богатырева, Александр Яцко, Михаил Богдасаров и другие звезды. Актриса тепло отозвалась о работе над сериалом. В особенности, о Павле. Кинодива уточнила, что весь материал полностью отснят, а показывать его зрителям по одной серии - нормальная практика. «Сериал стоит денег. Сама как зритель иногда жалуюсь, хочу всё и сразу. Но понимаю, что это не всегда возможно», — сказала Наталья. Говоря о своем детстве, Рудова упомянула, что не мечтала об актерских успехах. Девочка думала о других возможностях. «В детстве я хотела уметь летать и путешествовать сквозь миры. Я всегда мыслила масштабнее», — улыбнулась актриса. Она показала летнее фото. Актриса позировала в бикини. Она распустила волосы, а лицо оставила естественным. Исполнительница роли в сериале «Молодежка. Взрослая жизнь» избавляется от лишнего объема. Для этого она села на диету. Наталья отказалась от сладкого и мучного, отдав предпочтение овощам и фруктам. Усилия телезвезды дали результат. Рудова наглядно его показала.