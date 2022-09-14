Новую супругу Павла Прилучного заподозрили в пластике

Новая жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян обладает красивым лицом, которое, по мнению специалиста, было усовершенствовано. Новая супруга Павла Прилучного до недавнего времени не входила в число часто упоминаемых в прессе артистов. Публика впервые услышала имя Зепюр Брутян, когда стартовали съемки сериала «В клетке», где она и познакомилась с будущим мужем. Интересно, что актриса пока что не дала ни одного интервью о своей жизни до встречи с Прилучным. В Сети уверены, что 26-летней Брутян есть что скрывать. Например, пластические операции, благодаря которым она эффектно преобразилась. Хирург Александр Вдовин сравнил архивное фото Зепюр с новыми снимками, которыми она делится с публикой, и обратил внимание на очевидные изменения в её лице.Эксперт считает, что Брутян до того, как попала в проект Прилучного, изменила форму носа и губ, а также сделала эндоскопическую подтяжку лица. Вдовин подчеркнул, что изменения были небольшими, но дали заметный результат. Нос Зепюр был изначально не таким изящным и без вздернутого вверх кончика, губы — другой формы, а взгляд более закрытым. «Сравнивая фотографии разных периодов времени, можно предположить, что актриса сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и прибегла к пластике губ — операции булхорн», — цитирует врача Woman.ru. Напомним, что накануне в СМИ обсуждали изменения во внешнем виде Ляйсан Утяшевой. Ведущая продемонстрировала роскошный бюст в платье с глубоким декольте, спровоцировав слухи о сделанной пластике по увеличению груди.