Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в начале октября

Вадим Карасев





Гонки на картах с известными персонажами из крупных франшиз, игр или фильмов, в последнее время становятся все более популярным жанров. Очередная игра в таком исполнении выходит уже в начале октября на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Это проект Nickelodeon Kart Racers 3.

Портал IGN представил новый геймплейный трейлер Nickelodeon Kart Racers 3. В нем можно видеть многих хорошо известных персонажей: от губки Боба до Черепашек-Ниндзя. В игре на старте заявлено больше 30 карт и 90 различных персонажей.

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Релиз Nickelodeon Kart Racers 3 состоится 7 октября.