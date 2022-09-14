Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в начале октября
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Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в начале октября

Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в начале октября


Гонки на картах с известными персонажами из крупных франшиз, игр или фильмов, в последнее время становятся все более популярным жанров. Очередная игра в таком исполнении выходит уже в начале октября на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Это проект Nickelodeon Kart Racers 3.

Портал IGN представил новый геймплейный трейлер Nickelodeon Kart Racers 3. В нем можно видеть многих хорошо известных персонажей: от губки Боба до Черепашек-Ниндзя. В игре на старте заявлено больше 30 карт и 90 различных персонажей.


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Релиз Nickelodeon Kart Racers 3 состоится 7 октября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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