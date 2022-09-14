Нумерология рождения: как рассчитать собственный источник сил

Вадим Карасев

Каждый человек нуждается в энергетической подзарядке. Нумерологи рассказали о том, где искать дополнительные источники энергии людям. Для этого вам потребуется провести простейшие расчеты по дате рождения.

Мы уже ни раз рассказывали о том, как восстановить ауру и биополе. Все, что вам необходимо знать — это факт того, что человек не может постоянно давить на газ и идти вперед. В путешествии к цели нужно порой делать привал, иначе можно упасть на самое дно.

Нумерологический расчет

Для того, чтобы узнать, где черпать силы вам будет проще всего, достаточно выяснить, какое число управляет вашими энергетическими потоками. Для этого нужно сложить вместе цифры, составляющие вашу дату рождения, но не полностью, а только день и месяц рождения. Например, вы родились 12 апреля:

1+2+0+4=7. Получается, что в нашем примере число-покровитель, управляющее энергетикой человека — Семерка. У вас обязательно должно получаться число в диапазоне от 1 до 9, поэтому если получилось, к примеру, 13, повторите процедуру с полученным числом, пока результат не будет удовлетворять условиям: 1+3=4.

Теперь можно приступать к расшифровке вашего числа.

Расшифровка чисел энергии

Единица. Число 1 говорит о том, что для вас лучше всего питаться энергией от других людей. Самый лучший отдых и источник мотивации и энергии — это общение с теми, кто вас вдохновляет. Наилучший вариант — отдых в компании приятных личностей, которые умеют вас поддержать и не критикуют вас без дела.

Двойка. Люди с числом 2, напротив, питаются энергией Вселенной лучше всего в условиях изоляции. Если ваш покровитель — Двойка, то обязательно находите время для уединения и попыток расслабиться за просмотром фильма, чтением книг. Восстановление энергии будет максимально эффективным, если никто не будет мешать вам заниматься любимым делом.

Тройка. Число 3 — духовное число, поэтому лучший отдых для тех, у кого оно получилось при расчетах — это чтение молитв, медитации, мантры и другие духовные практики. Также полезным будет поход в церковь, синагогу, мечеть — в зависимости от вашего вероисповедания. Также можно попробовать поговорить с человеком старшего поколения — отцом, матерью, бабушкой или дедушкой.

Четверка. Эти люди питаются буквально из пустоты. Вселенная дает им энергию из всех возможных источников, но делает это строго дозированно. Это означает лишь одно — отдыхать людям с таким числом нужно по-разному. Вечер пятницы можно посвятить встречам с друзьями, субботу оставить на путешествия и смену обстановки, а воскресенье отдать общению с близкими, релаксации и медитациям. Порядок тут не имеет никакого значения. Важно лишь разнообразие.

Пятерка. Число Пять олицетворяет собой равенство, идеальный баланс. Это значит, что отдыхать таким людям нужно ровно так, как того требует душа или тело. Например, если есть сильная физическая усталость, побороть ее можно будет интеллектуальными занятиями. Если же человек устал работать головой, ему полезно будет сходить в спортзал или позаниматься спортом любым другим способом.

Шестерка. Лучший отдых для людей с таким числом-покровителем — творческие занятия. Им нужно творить, создавать что-то. Лучшая реакция окружающих при этом — похвала. Если вы рождены под управлением Шестерки, то вам необходим чужой восторг. Занимайтесь тем, к чему лежит душа и постарайтесь стать в этом лучшими.

Семерка. Число 7 при расчетах получается к тех, кому лучше всего восстанавливаться помогает сон, причем не только обычный, но и дневной. Ранее мы рассказывали о том, как правильно спать днем, чтобы не навредить себе. Людям с данным числом-покровителем стоит соблюдать режим дня, ложась и вставая примерно в одно и то же время. Так их биополе станет нерушимым и непробиваемым.

Восьмерка. Это число материального толка. Восьмерка означает, что лучший отдых для вас — покупки, шопинг. Также вам полезно в свободное время наводить порядок дома, делать перестановку, приобретать что-то из мебели и аксессуаров. Положительно на энергетике также сказывается пересчет денежных средств.

Девятка. Число 9 означает, что вам нужно относиться к отдыху максимально ответственно. Тип деятельности при этом не важен. Можно релаксировать, лежа на диване, а можно отправиться в поход. Главное, чтобы это было сделано вовремя. Переутомления крайне негативно влияют на тех, чьими энергетическими потокам управляет Девятка.