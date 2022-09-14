Обновленная выставка нацпроекта "Образование" откроет школьникам путь в профессию

Вадим Карасев

Всероссийский проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее" национального проекта "Образование" сообщает об открытии обновленной мультимедийной выставке-практикуме "Лаборатория будущего".

Ожидается, что ее посетят более 100 тыс. российских школьников в 24 регионах, где есть парки "Россия – Моя история".

Выставка откроется 19 сентября. Она рассчитана на школьников 6-11 классов. Используя возможности интерактивных исторических парков, ребята смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных профессий. Также дети узнают об устройстве современного рынка труда и системе профессионального образования в России.

В 2022 году выставка дополнена новой профессиональной средой – аграрной, с такими отраслями как: растениеводство, животноводство, пищевая промышленность, селекция и генетика и профессиями, которые востребованы на современном рынке труда: арборист, молекулярный диетолог, фуд-стилист, повар молекулярной кухни, маривод и другие.

Важным направлением выставки-практикума является демонстрация будущим абитуриентам, что из себя представляют профессии будущего, каким образом они дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят беспилотным транспортом. Машина будет ездить сама, а человек станет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот транспорт, также прогнозируют, что совсем скоро появится профессия оператора дронов.