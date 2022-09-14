Оценены запасы газа в Европе
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Оценены запасы газа в Европе

Оценены запасы газа в ЕвропеLa Vanguardia: европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля 2023 годаСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля 2023 года. Так запасы газа в регионе оценила испанская газета La Vanguardia со ссылкой на экспертов.

«Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83 процента хватит, чтобы обеспечить только 21 процент годового потребления в странах-членах ЕС», — говорится в материале.

Отмечается, что в настоящее время перед европейскими лидерами стоит задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Автор пишет, что для этого придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки.

«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», — пишет издание.

Эксперты сомневаются, что Европа сможет достичь цели по сокращению потребления. Также они не уверены, есть ли у региона инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются.

12 сентября Еврокомиссия (ЕК) предложила сдержать беспрецедентный рост цен на газ в регионе с помощью введения временного налога на сверхприбыль энергетических компаний. Мера может коснуться нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих организаций, получивших дополнительные доходы в 2022 году. ЕК считает, что такие компании наживаются на стремительно растущих ценах на энергоресурсы и, согласно задумке, должны сделать «вклад солидарности» в специальный фонд. Средства из него европейские страны смогут потратить на меры по смягчению последствий энергетического кризиса.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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