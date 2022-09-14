Оксана Самойлова с семьей отравились за гигантскую сумму

34-летняя модель Оксана Самойлова в шоке от счета за услуги врачей. Светская львица оказалась под наблюдением врачей во время путешествия. Модели пришлось отдать внушительную сумму за помощь медиков. Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) любит путешествовать со своей большой семьей. Супруги воспитывают четверых детей: Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. Исполнитель хита «Хавчик» и его избранница отдают предпочтение теплым странам. На этот раз они отправились отдыхать в Арабские Эмираты. Уже на месте с Денисом, Оксаной и детьми случилась неприятность. Все шестеро почувствовали себя плохо. Особенно непросто пришлось Самойловой. Ей вызвали врачей в гостиницу. Медики пришли в номер, модель лежала в кровати. Ей оказали первую помощь, ввели необходимые препараты.Уже позже Оксана рассказала, что с ней всё нормально. Тем не менее, модель сильно удивилась чеку за оказанные ей услуги. Лечение обошлось бизнес-леди в шестизначную сумму. «Вчера денек был не очень. Мы отравились или инфекцию какую-то схватили. Вызвали доктора, мне прокапали кучу лекарств. И я вроде сегодня в порядке. Кроме одного – стоимости вызова доктора. Это 150 тысяч рублей. Шок. Не знаю, что мне там накапали на 150 тысяч, но чувствую я себя хорошо сегодня», — отметила Самойлова. Утром она встала и спустилась на завтрак. Блогерша уточнила, что аппетит у нее и близких еще не появился. «Отекшие, подбитые. Вот это поездочка у нас выдалась. Но мы не унываем. Я решила позавтракать овсяной кашей. Это единственное, мне кажется, что я смогу съесть сегодня», — сказала Оксана.