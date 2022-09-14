«Она ее чуть не убила!»: жена Пьера Нарцисса жестко оттаскала за волосы и отпинала его любовницу

13 сентября в столице состоялся вечер памяти Пьера Нарцисса, который скоропостижно ушел из жизни в июне. Не мероприятии не обошлось без скандала — бывшая жена артиста Валерия Калачева подралась с его любовницей Ксенией Грин.

Напомним, ранее Ксения распространяла нелестные слухи о Валерии. И та решила за себя постоять. Экс-супруга артиста оттаскала за волосы соперницу и пустила в ход кулаки. Грин вызвала полицию...

«Прошел вечер памяти Пьера Нарцисса, на котором присутствовал только близкий круг. Из звезд были Миша Гребенщиков, Катя Лель, Ира Ортман. Под конец мероприятия, в районе 22-23 часов, заявилась Ксения Грин. Как к себе домой! Лера просто вышвырнула ее. Та ушла, начала кому-то звонить. Через 10 минут стала долбиться в заведение, где все проходило. Вышла охрана, мы и гости были в шоке.

Грин стала угрожать мне и Валерии, все было в пьяном бреду. После этого Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера...» — поделился со «СтарХитом» близкий друг и концертный директор Нарцисса Сергей Дворцов, который лично оттаскивал разъяренных женщин друг от друга.

К слову, ранее Валерия Калачева просила Ксению Грин не лезть в ее семью и не тревожить память Пьера ложной информацией о своем «романе».

«Что это за слова такие? Бывшей и настоящей женой Пьера была и буду я, хотят ли этого или нет. Пьер всегда жил со мной. Если мы разводились, то это не значит, что мы не жили вместе. На эмоциях мы могли и паспорт порвать. Все это ерунда. Мы всегда держались вместе.

Если кто-то затусил с Пьером на два дня после вечеринки, а потом стал считать себя его женой, это не мои проблемы. У Пьера нет внебрачных детей, иначе он бы не скрывал этого. Мы общались до последнего, я была с ним в больнице. Только я знаю о его отношениях. На этом все», — негодовала Лера недавно.