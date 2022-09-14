Page Six: Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид "перешли на следующий уровень в отношениях", но "пока не торопятся"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Page Six: Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид "перешли на следующий уровень в отношениях", но "пока не торопятся"

Page Six: Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид "перешли на следующий уровень в отношениях", но "пока не торопятся"

Page Six: Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид "перешли на следующий уровень в отношениях", но "пока не торопятся"

Инсайдер рассказал изданию Page Six, что Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид перешли на следующий уровень в отношениях.

По сообщениям источников, их отношения стали более интимными, хотя при этом ДиКаприо и Хадид стараются не торопить события. 

ДиКаприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Они не торопятся.

Журналистам Daily Mail также удалось заснять пару на свидании — ранее сообщалось, что актер проводит с моделью много времени, однако они "тусуются в компаниях друзей". При этом ДиКаприо и Хадид хорошо общались и ранее, однако в их отношениях, как уточняют инсайдеры, до этого "не было ничего романтического".


Джиджи Хадид

О предполагаемом романе ДиКаприо и Джиджи Хадид заговорили после расставания актера с Камилой Морроне — они встречались четыре года. Среди возможных подруг ДиКаприо также называли украинскую модель Марию Береговую, однако эти слухи подтверждения не получили.

Слухи о романе пары обсуждают в соцсетях.

Окей, актер поднял возрастной ценз до 27 лет. А он для супермодели не староват? Ему все-таки 47, и "Оскар"-то у него всего один, — пишет телеграм-канал Dark Voice.

Напомним, поклонники ДиКаприо считают, что актер не встречается с девушками старше 25 лет (с Камилой Морроне он расстался как раз вскоре после ее дня рождения). При этом Джиджи Хадид уже 27 лет, и у нее есть ребенок от предыдущих отношений с музыкантом Зейном Маликом.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Озвучившая «Русалочку» актриса высказалась о новой исполнительнице роли
Озвучившая «Русалочку» актриса высказалась о новой исполнительнице
Театр в Эстонии уволил режиссера из России из-за заявлений о «тухлой русофобии»
Театр в Эстонии уволил режиссера из России из-за заявлений о «тухлой
Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий безопасности Украины
Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный ответ
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
2 новинки с сегодняшнего дня будут доступны по Game Pass
2 новинки с сегодняшнего дня будут доступны по Game Pass
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет проходить прощание, где смотреть трансляцию онлайн
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет
Оценены запасы газа в Европе
Оценены запасы газа в Европе
Кто сильнее - носорог или буйвол
Кто сильнее - носорог или буйвол
Валерий Лимаренко: губернатор и управленец
Валерий Лимаренко: губернатор и управленец
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей ДНР с геноцидом во время ВОВ
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass

Топ на сегодня

Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с Россией
Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с
Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса
Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса
Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
На российской детской площадке нашли человеческий труп
На российской детской площадке нашли человеческий труп

Еще по теме

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне подтвердили свой роман, появившись вместе на публике
СМИ: 43-летний Леонардо ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью Камилой Морроне
Леонардо ДиКаприо поужинал с новой девушкой Камилой Морроне и моделью Хейли Болдуин: фото