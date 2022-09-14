Page Six: Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид "перешли на следующий уровень в отношениях", но "пока не торопятся"

Вадим Карасев

Инсайдер рассказал изданию Page Six, что Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид перешли на следующий уровень в отношениях.

По сообщениям источников, их отношения стали более интимными, хотя при этом ДиКаприо и Хадид стараются не торопить события.

ДиКаприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Они не торопятся.

Журналистам Daily Mail также удалось заснять пару на свидании — ранее сообщалось, что актер проводит с моделью много времени, однако они "тусуются в компаниях друзей". При этом ДиКаприо и Хадид хорошо общались и ранее, однако в их отношениях, как уточняют инсайдеры, до этого "не было ничего романтического".





Джиджи Хадид

О предполагаемом романе ДиКаприо и Джиджи Хадид заговорили после расставания актера с Камилой Морроне — они встречались четыре года. Среди возможных подруг ДиКаприо также называли украинскую модель Марию Береговую, однако эти слухи подтверждения не получили.

Слухи о романе пары обсуждают в соцсетях.

Окей, актер поднял возрастной ценз до 27 лет. А он для супермодели не староват? Ему все-таки 47, и "Оскар"-то у него всего один, — пишет телеграм-канал Dark Voice.

Напомним, поклонники ДиКаприо считают, что актер не встречается с девушками старше 25 лет (с Камилой Морроне он расстался как раз вскоре после ее дня рождения). При этом Джиджи Хадид уже 27 лет, и у нее есть ребенок от предыдущих отношений с музыкантом Зейном Маликом.

Ксения Смирнова