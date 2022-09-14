Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня состоялся анонс ремастера GoldenEye 007 для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Анонс сопроводили кратким трейлером, а спустя некоторое время студия Rare поделилась дополнительными деталями о проекте и продемонстрировала несколько скриншотов игры.

Некоторые новые моменты о ремастере GoldenEye 007, которые стали известны:

Игроки, которые имеют сборник Rare Replay, получат бесплатно GoldenEye 007.В игре было изменено управление, оно стало более современным, включая поддержку двух аналоговых джойстиков.Игроков ждет разрешение 4K Ultra HD (на поддерживаемых платформах, без уточнений).

Ниже можно посмотреть первые скриншоты ремастера GoldenEye 007, которые были опубликованы.





GoldenEye 007 для Xbox One и Xbox Series X | S — это ремастер игры 1997 года. Сразу после релиза он будет в Game Pass.