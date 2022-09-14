Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass

Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass


Сегодня состоялся анонс ремастера GoldenEye 007 для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Анонс сопроводили кратким трейлером, а спустя некоторое время студия Rare поделилась дополнительными деталями о проекте и продемонстрировала несколько скриншотов игры.

Некоторые новые моменты о ремастере GoldenEye 007, которые стали известны:



Игроки, которые имеют сборник Rare Replay, получат бесплатно GoldenEye 007.



В игре было изменено управление, оно стало более современным, включая поддержку двух аналоговых джойстиков.



Игроков ждет разрешение 4K Ultra HD (на поддерживаемых платформах, без уточнений).

Ниже можно посмотреть первые скриншоты ремастера GoldenEye 007, которые были опубликованы.





GoldenEye 007 для Xbox One и Xbox Series X | S — это ремастер игры 1997 года. Сразу после релиза он будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Валерий Лимаренко: губернатор и управленец
Валерий Лимаренко: губернатор и управленец
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей ДНР с геноцидом во время ВОВ
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Жена узнала о тайном пристрастии мужа из-за одной оплошности
Жена узнала о тайном пристрастии мужа из-за одной оплошности
Россия назвала цель Евросоюза в Закавказье
Россия назвала цель Евросоюза в Закавказье
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Крысы
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Крысы
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Нумерология рождения: как рассчитать собственный источник сил
Нумерология рождения: как рассчитать собственный источник сил
В Госдуме захотели ужесточить наказание за госизмену
В Госдуме захотели ужесточить наказание за госизмену
Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций
Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне
"Преследует ее": Леонардо Ди Каприо безуспешно пытается добиться расположения Джиджи Хадид
"Преследует ее": Леонардо Ди Каприо безуспешно пытается
Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion получила дату релиза на Xbox One и Xbox Series X | S
Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion получила дату релиза на Xbox

Топ на сегодня

Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с Россией
Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с
Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России
Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России
Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса
Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса
Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом
Татьяна Брухунова поделилась фото с округлившимся животом

Еще по теме

Официально: представили ремастер GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
Слух: ремастер GoldenEye 007 команда Xbox представит и выпустит на Gamescom
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня