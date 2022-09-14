«Предложил перекусить и через три минуты стал задыхаться»: как умер Владимир Сунгоркин и последнее фото
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«Предложил перекусить и через три минуты стал задыхаться»: как умер Владимир Сунгоркин и последнее фото

«Предложил перекусить и через три минуты стал задыхаться»: как умер Владимир Сунгоркин и последнее фото

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер сегодня утром, когда был в экспедиции в Приморье. Смерть его стала настоящим шоком для всех друзей и коллег.


В экспедиции 68-летний Сунгоркин находился уже несколько дней и 15 сентября должен был возвращаться в Москву. Все случилось в Красноармейском районе Приморья, где главному редактору стало неожиданно плохо в 35 километрах от села Мельничного.

«Это произошло абсолютно внезапно, ничего не предвещало. Мы были в поселке Рощино. Ехали, уже пробирались в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже доехать, а оттуда в Москву. Все было хорошо. Владимир Николаевич сказал: «Давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем». Все охотно это поддержали, эту идею», — сообщил его заместитель Леонид Захаров.

Никто и не думал, что остановка обернется трагедией. Владимир Николаевич регулярно проходил обследования и отличался отменным здоровьем. Но здесь неожиданно стал терять сознание.

«Минуты через три Сунгоркин начал задыхаться, мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без сознания фактически, мы делали какие-то… массаж сердца, искусственное дыхание… ничего не помогло. Врач, который сделал первичный осмотр, сказал, что это все было уже бесполезно, судя по всему, это инсульт. Но это первичное заключение», — говорит шокированный заместитель Сунгоркина.

Сейчас все интересуются тем, когда пройдет прощание и похороны, но говорить об этом еще рано. Сейчас идет оформление документов, все, кто был в экспедиции, дают показания в полиции — так положено по протоколу. «Мы ждем вертолет, который, скорее всего, доставит его во Владивосток, оттуда только мы уже отправимся в Москву. Когда точно это произойдет, пока сказать невозможно».

Напомним, в Приморье Сунгоркин и его команда отправились для сбора материала для книги о Владимире Арсеньев — первопроходца Дальнего Востока. Главный редактор «Комсомольской правды» сам был родом из Хабаровска и нередко обращался к истории Арсеньева. Несколько лет назад он даже принял участие в съемках исторической реконструкции, где сыграл самого путешественника.

Слова соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» выразили Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и Михаил Колокольцев. Телеграмму направил и президент России Владимир Путин, который отметил профессионализм и талант Сунгоркина.

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал президент России.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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