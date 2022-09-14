Представлена игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — спин-офф Yakuza
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Представлена игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — спин-офф Yakuza

Представлена игра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — спин-офф Yakuza


Анонсирована новая игра в серии Yakuza — проект Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Ее релиз должен состояться в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Разработкой проекта занимается студия Ryu Ga Gotoku Studio.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name расскажет историю Казумы Кирю после событий Yakuza 6: The Song of Life. Сама игра выполнена в жанре приключенческого боевика, а не RPG, как Yakuza: Like a Dragon и Like a Dragon 8. История Кирю будет рассказана, чтобы ввести его в игру Like a Dragon 8, где он выступит одним из главных героев, вместе с Итибаном.

Отмечается, что Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name по продолжительности будет примерно вдвое меньше обычной игры Yakuza / Like a Dragon.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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