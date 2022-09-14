"Преследует ее": Леонардо Ди Каприо безуспешно пытается добиться расположения Джиджи Хадид

Вадим Карасев

47-летний Леонардо Ди Каприо любит собирать вокруг себя молодых красавиц. Среди его девушек были Блейк Лавли, Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен и многие другие, однако ни с кем он так и не поженился и не обзавелся детьми.

Последней избранницей актера была Камила Морроне, с которой они расстались, едва девушке исполнилось 25 лет. Многие заметили тенденцию, что ни одна из его подруг не была старше 25 лет, но Лео, похоже, собирается ее нарушить.

По информации Daily Mail, Ди Каприо ухаживает за 27-летней моделью Джиджи Хадид, но девушка не торопится отвечать ему взаимностью. "Они друзья, она не хочет заводить с ним романтические отношения прямо сейчас", — пояснил инсайдер.

По информации источника, Хадид даже "не присматривается" к нему, а просто игнорирует его попытки. Известно, что они познакомились в 2019 и с тех пор нередко встречались, но до сих пор ничего не получилось.



"Их очень влечет друг к другу. Она как раз в его вкусе: эффектная, сексуальная, но сдержанная, с отношением в стиле "свой парень", — отметил инсайдер. Впрочем, Джиджи недавно пережила тяжелый разрыв в отношениях с певцом Зейном Маликом и теперь свободна.



Ди Каприо был замечен в компании украинской модели

Хадид — не единственная девушка, которой актер оказывал знаки внимания после расставания с Морроне. Недавно его заметили в компании украинки Марии Береговой. 22-летняя модель родилась в семье предпринимателя и училась в Швейцарии, а позже стала моделью, вхожей в круги голливудских звезд.

Леонардо пребывал в компании девушки в Сен-Тропе, и журналисты заметили, что она редко от него отходила. Также Мария недавно подписалась на актера в соцсетях.